ضبط 16 هاربًا من أحكام قضائية في حملة أمنية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، فضلا عن ضبط 15 هاربا من أحكام قضائية متنوعة، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، خلال حملات أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن، لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، وحائزي الأسلحة النارية.



كان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارا من المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط "سيد. ج. ج" يبلغ من العمر 41 عاما، مقيم بقرية الحجيرات، والهارب من حكم قضائي بالسجن المؤبد في قضية شروع في قتل بقرية الحجيرات، التابعة لمركز قنا.



وحسب مصدر أمني بمديرية أمن قنا، فإن ضباط البحث الجنائي تمكنوا، خلال حملات أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن، من القبض على 15 هاربا من أحكام قضائية متنوعة خلال الحملات التي شنتها في مدن ومراكز المحافظة المختلفة.



حررت المحاضر اللازمة للمتهمين المضبوطين، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.