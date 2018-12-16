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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:02 م

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي.. الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريهام احمد
dostor.org/2437773

يناقش مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، الثلاثاء المقبل، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب والقيادة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، إنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، تقدمت دولة فلسطين بطلب لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين؛ لتدارس التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد شعبنا وقيادتنا، واستجابت الجامعة العربية لهذا الطلب، وتقرر عقد الاجتماع الثلاثاء المقبل الموافق 18 ديسمبر 2018.

وأوضح أن دولة فلسطين ستقدم مشروع قرار لمجلس الجامعة، يتضمن عددًا من التوصيات والاقتراحات تغطي التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، والموقف الأسترالي الأخير.

وأكد "المالكي" ثقة دولة فلسطين بدعم الجامعة العربية لمشروع هذا القرار، والخروج بآليات عمل تتناسب مع حجم التحديات المطروحة.

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