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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:15 م

شاهد كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (كول كورة) الدوري الإنجليزي

شاهد كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (كول كورة) الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد
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شاهد كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (كول كورة) الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى ليفربول الانجليزى نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزى فى السادسة من مساء اليوم، قمة الجولة السابعة عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بحثاً عن تحقيق الانتصار فقط، فمحمد صلاح ورفاقه يسعون إلى الحفاظ على صدارة ترتيب الـ"بريميرليج" بعدما قفز ليفربول للمركز الأول فى الجولة الماضية بـ42 نقطة، بينما تخوض كتيبة جوزيه مورينيو المباراة من أجل تحقيق النقاط الثلاث والاقتراب من خماسى القمة "ليفربول ومانشستر سيتى وتوتنهام وتشيلسى وأرسنال"، ويدخل يونايتد المباراة بـ26 نقطة فى المركز السابع.

شاهد كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (كول كورة) الدوري الإنجليزي

واعترف ، بصعوبة مباراة اليوم، رغم فارق الـ16 نقطة بين الفريقين، رافضاً الانصياع خلف الانتقادات التى يتعرّض لها غريمه فى مواجهة اليوم، موضحاً أن فريق الشياطين الحمر يملك ديفيد دى خيا فى حراسة المرمى، بالإضافة إلى لينجارد وراشفورد ولوكاكو، مؤكداً أن مدربهم «مورينيو» هو الأنجح فى العالم.

وأكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول أنه حان وقت تحقيق الانتصار على مانشستر يونايتد، حيث لم يحقق المدرب الألمانى الفوز من قبل على اليونايتد فى الدورى الإنجليزى خلال مواجهاته على ملعب أنفيلد بالمواسم الثلاثة الأخيرة، وشدّد مدرب الريدز على أن لاعبيه سيقاتلون من أجل تحقيق الفوز.

شاهد كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (كول كورة) الدوري الإنجليزي

وأوضح يورجن كلوب، أن لاعبى الريدز ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب وجو جوميز، غير محظوظين بالمرة، بسبب تعرّضهم لإصابات مختلفة، ستحرم ليفربول منهم، لكنه واثق فى قدرات ناثانيال كلاين الذى يملك خبرات جيدة للغاية، وسيكون قادراً على لعب جزء من المباراة، كما أثنى على قدرات شيردان شاكيرى، وأنه غير متفاجئ بتأقلمه سريعاً مع زملائه بالفريق.

شاهد كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (كول كورة) الدوري الإنجليزي

وعلى الجانب الآخر، أكد البرتغالى جوزيه مورينيو أنه سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول فى ملعبهم ووسط جماهيرهم، معترفاً بصعوبة مواجهة فريق قوى ويتصدّر ترتيب الدورى، فى ظل المشكلات التى تواجهه والشكوك التى تحيط بمستقبل الفريق، لكنه سيقاتل باللاعبين المتاحين معه من أجل تحقيق الانتصار.

شاهد كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (كول كورة) الدوري الإنجليزي

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