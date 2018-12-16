القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:06 م

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم

بث حي online .. مشاهدة
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بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم 
يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر 16-12-2018 الدوري الانجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD2.
بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم 

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر 16-12-2018 الدوري الانجليزي

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر 16-12-2018 الدوري الانجليزي
بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم 

ويدخل فريق ليفربول الانجليزي مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد على ملعب “أنفيلد رود”، فى قمة الجولة الـ17 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وفيما يلي أرقام ليفربول ضد مانشستر يونايتد:

– خسر ليفربول 67 مباراة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من ضد أي فريق آخر في تاريخ هذه البطولة.
بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم 

– آخر ثلاث مباريات بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي انتهت بالتعادل للمرة الثانية بعد فبراير 1921 .

– لم يفز ليفربول في آخر 8 مباريات لعبها أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث خسر خمس مرات وتعادل في ثلاث.

– لم يخسر ليفربول في آخر 17 مباراة لعبها بالبريمييرليج، أطول سلسلة له في المنافسة منذ عام 1990 بـ 23 انتصار.
بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم 

– محمد صلاح خاض بقميص الريدز ثلاث مباريات ضد مانشستر يونايتد لم يسجل أي أهداف في مرمى الشياطين الحمر.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر 16-12-2018 الدوري الانجليزي

وحقق محمد صلاح نجاحًا فرديًا جديدًا الجمعة الماضية وتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقى عن عام 2018 من BBC ليعيد إنجازا حققه قبل 12 شهرًا تقديرًا للعمل الكبير الذى يقدمه، لكن مهاجم ليفربول أكد رغبته فى التتويج بالبطولات مع ناديه هذا الموسم، وفقا لما نشره موقع ليفربول.
بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم 
وقال صلاح، أشعر بإحساس رائع، وأتمنى الفوز بهذه الجائزة مرة جديدة خلال العام المقبل! من الرائع التتويج بنفس الجائزة مرتين على التوالي، أنا سعيد بالفوز بهذه الجائزة، وأريد التتويج بشيء ما مع ليفربول والجميع متشوق لذلك، أنا أدفع نفسي كل يوم لتحقيق النجاح ومساعدة الفريق على حصد الألقاب، الجميع يريد التتويج بلقب هذا الموسم وسنحاول القيام بذلك.

صلاح سجل 13 هدفًا خلال الموسم الجارى آخرها هدف فوز الريدز فى مرمى نابولي الثلاثاء فى المباراة التى انتهت بفوز الريدز وصعوده لدور الـ16 ببطولة دورى أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر 16-12-2018 الدوري الانجليزي

المباراة: ليفربول X مانشستر يونايتد

الملعب: ملعب أنفيلد

الموعد: اليوم الأحد الموافق 16-12-2018 في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة: قناة beIN Sports HD2
بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم 

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