حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة بالإكراه فى الأميرية
قررت نيابة الأميرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى؛ لسرقتهما سائقا بالإكراه بمنطقة الأميرية.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من "مؤمن. م" سائق، يفيد بسرقة سيارته بالإكراه على يد شخصين، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهين وهم "إبراهيم. م" مسجل في قضية سرقة، "منتصر. ع" مسجل في قضتين سرقة وسائل نقل، وتم ضبطهما وتم الإرشاد عن مكان السيارة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.