وزراء الدفاع والتخطيط والعدل الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، كل من الفريق الركن محمد المقدشي بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع، والدكتور نجيب العوج بمناسبة تعيينه وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، وعلي هيثم الغريب بمناسبة تعيينه وزيرًا للعدل.



ووضع "هادي" - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - الوزراء الجدد أمام مستجدات الأوضاع الراهنة بجوانبها المختلفة، مؤكدًا أهمية التكامل والتعاون في إطار عمل الحكومة كمنظومة واحدة بما يحقق النجاحات ويلبي طموحات المواطن في الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة المنشودة.



وشدد على أهمية بذل قصارى الجهود كلًا في مكانه وموقعه لملامسة هموم المواطن والارتقاء بأوضاعه وتحسين مستوى معيشته بصورة عامة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم العملية القادمة في خدمة وطنهم ومجتمعهم في ظل الظروف الراهنة بما تحمله من مسؤوليات وتحديات جمه.



ومن جانبهم، عبر الوزراء الجدد عن امتنانهم وتقديرهم للثقة التي منحت لهم من قبل الرئيس هادي، مؤكدين القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم وما تحمله من برامج وتحويه من مضامين.