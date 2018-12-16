صور وفيديو.. فرحة عارمة للجالية المصرية في النمسا بوصول السيسي

فرحة عارمة انتابت الجالية المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد، مترقبين وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارته الرسمية التي يعقد خلالها مباحثات على مستوى القمة مع مستشار النمسا سيباستيان كورتز، كما يشارك في فعاليات المنتدى الرفيع المستوى بين أوروبا وأفريقيا.



وتوافدت الجاليات المصرية بالنمسا أمام مقر إقامة الرئيس، لاستقباله خلال زيارته الأولى للنمسا حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس.



ورددت جموع الجاليات المصرية خلال استقلالهم وقوفهم لاستقبال الرئيس السيسي،:"بحبك ياسيسي، تحيا مصر، تحيا مصر".