الحكم في دعوى بطلان "عمومية الصيادلة العادية".. 23 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة من يحيى ذكي عبد اللطيف، والتي طالب فيهم بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ 1122018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18122018، بجلسة 23 ديسمبر، للحكم.



حملت الدعاوى أرقام 12861، 12855 لسنة 73 ق، واختصمت عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، وآخرين.



ووصفت النقابة، أن الدعوى التي أقامها الصيدلي يحيى زكى أمام محكمة القضاء الإدارى، لإبطال دعوى الانتخابات بـ"المسرحية الهزيلة"، حيث ادعى المذكور في الدعوى سعيه لإبطال الدعوة الانتخابات التى دعا لها المشطوبين والمعزولين.



وتابعت الدعوى، أن دعوى الإبطال أقيمت من غير ذى صفة، وأشارت إلى أن الهدف منها شق الصف وإثارة الرأي العام، خاصة أنه زعم انعقاد جمعية عمومية طارئة لنقابة الصيادلة، يوم 25 نوفمبر الماضي، واتخاذها قرارا بفتح باب الترشيح للانتخابات فى الفترة من 10 حتى 20 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى اختيار اللجنة المشرفة على عضويتها بقرار الجمعية العمومية فى 14 مايو الماضي، بالمخالفة للحقيقة كما أنه اختصم فى الدعوى الدكتور عصام عبدالحميد باعتباره وكيل النقابة (على حد وصفه)، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات التي اختاروها في جمعيتهم الوهمية.