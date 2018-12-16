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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:56 م

إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة مسن في الأزبكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2437604

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول، إحالة عاطلين للجنح لاتهامهما بسرقة مسن.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الأزبكية من "محمد. ع"، 62 سنة بالمعاش، بقيام عاطلان يستقلان دراجة نارية، بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى 9000 جنيه و2 هاتف محمول وبعض متعلقاته الشخصية، وفرا هاربان، وتبين من التحريات أن وراء الواقعة كلا من "زياد. ط"، 28 سنة عاطل، و"يوسف.ح"، 18 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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