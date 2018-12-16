القبض على قائد شاحنة مدرسية يتحرش بالطالبات في أسبانيا

أوقفت الشرطة الإسبانية سائق حافلة مدرسية اتُهم بالاعتداء الجنسي على أكثر من عشرة فتيات عن طريق الملاطفة.



وأفاد أحد عناصر الحرس المدني الإسباني، بأن المتهم هو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا، وتم التحفظ عليه عقب أن أدلت إحدي الفتيات التي تعرضت للتحرش بأقوالها مؤكدة أنها ليست الضحية الأولي بل يوجد ما يزيد عن عشرة فتيات غيرها.



وأفاد بيان الشرطة الوطنية بأن قائد الشاحنة متهم بإرتكاب أفعال جنسية للمراهقين الذين استخدموا الحافلة التي كان يقودها، وبعضهم من القاصرين وغيرهم ممن هم في سن قانونية.





