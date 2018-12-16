تجديد حبس ربة منزل وزوجها بتهمة سرقة مسنة بالساحل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، حبس ربة منزل وزوجها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على مسنة وسرقتها بالإكراه.



كشفت تحقيقات النيابة الساحل الجزئية، عن أن المتهمة استعانت بزوجها لسرقة المجني عليها، وتبين أنها ارتدت النقاب قبل الواقعة بساعات لإخفاء وجهها؛ وحتي لا يتم التعرف عليها.



كانت النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات.



تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغًا بسرقة سيدة مسنة بالإكراه أثناء تواجدها بشقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها "عزة.ع" 83 سنة، مصابة بكدمات بالوجه والجسم، وقالت إن إحدى السيدات "المنتقبات" أثناء عرضها بعض المفروشات عليها طلبت منها كوب مياه ثم فوجئت بالتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات واستولت على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى كرهًا عنها ولاذت بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "أمل.ر"، 31 سنة، و"أحمد.م" زوج المتهمة، 30 سنة، بائع متجول، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوذتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرامًا).



تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.