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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:16 م

«تعليم مفتوح».. هل يحتاج طلاب الجاليات لمدارس مصرية بالخارج؟

«تعليم مفتوح».. هل
سمر مدحت
dostor.org/2437586

تحتل مصر المرتبة رقم 112 دوليًا في مؤشر التعليم العالمي، وفقًا لمجموعة من الترتيبات نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن مرتبة مصر في عدد من المجالات خلال عام 2016 2017 من بين 150 دولة أخرى. وتسعى حاليًا الحكومة المصرية إلى نشر التجربة التعليمية في الخارج.

جاء ذلك السعي، عن هيئة تواصل تقوم به وزارة الهجرة مع وزارة التعليم بخصوص إنشاء مدارس للجاليات المصرية بالخارج، كشفت عن ذلك وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزيرة أنها تجري دارسة هذا الأمر والتواصل مع الدول المعنية وفقًا لطلبات الجاليات المصرية، لتوصيل مناهجنا المصرية وإنشاء مدارس مصرية بالخارج، وذلك وفق البيان الذي صدر عن الوزارة، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزيرة تحت عنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة".

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تعليم مفتوح

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