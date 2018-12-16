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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:48 م

"المالية" تستهدف خفض العجز إلى 80% خلال 4 سنوات

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
راندا التوني
dostor.org/2437582

كشفت خطة وزارة المالية بنهاية عام 2022 عن استهداف الوزارة خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي ليصل إلى 4.1% بحلول عام 20212022، وتحقيق فائض أولي في حدود 2% بداية من العام المالي الجاري 20182019، وخفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2022.

وأوضحت الخطة الصادرة عن الوزارة أن ذلك يأتي من خلال تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي ليصبح 30% خارجي، و70% داخلي للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي على خدمة الدين وذلك بالاستفادة من وسائل تمويل ميسرة من المؤسسات الدولية، واستهداف تمديد اجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى اجال أطول لإطالة عمر الدين وضمان استدامة معدلات الدين على المدى المتوسط، وتوسيع قاعدة المستثمرين عن طريق جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في الأذون وسندات الخزانة في السوق المحلية لتحقيق خفض تدريجي في تكلفة الدين، والمشاركة الاستثمارية في طروحات الشركات العامة لتنشيط سوق الأوراق المالية ورفع كفاءة هذه الشركات.

ويستهدف برنامج وزارة المالية العمل على مضاعفة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 1160 مليار جنيه بنهاية 2022، وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي وميكنة الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب العقارية بما يعمل على زيادة اجراءات الضرائب العقارية من 3.7 مليار جنيه عام 20172018 إلى 10 مليار جنيه، وذلك من خلال اعتماد مشروع قانون بزيادة أسعار الرسوم والخدمات على المستخرجات التي تصدر على المصلحة، ومشروع باستحداث قانون بفرض رسم على استلام العقارات، وتطوير كافة مقار الضرائب العقارية وميكنتها وتزويدها بالأجهزة والنظم التكنولوجية الحديثة، وتطوير إجراءات حصر الوحدات العقارية والتقييم العقاري وإجراءات ربط الضريبة والتحصيل.

مع العمل على تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب العامة لزيادة الحصيلة الضريبية من 409 مليار جنيه إلى 839.7 مليار جنيه من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز ارتباط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، وميكنة الضرائب المصرية حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية ارنست ويونج لدراسة الوضع الحالي لمصلحة الضرائب ووضع أسس جديدة لدورات العمل، وتفعيل استخدام نظام الفاتورة الإلكترونية، من خلال نظام المعاملات الإلكترونية في قطاع الأعمال، الذي يساعد على مراقبة المعاملات المختلفة وضمان وصول ضريبة القيمة المضافة على الفواتير الصادرة من تجار الدولة ونظام المعاملات الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلكين، والذي يساعد على الحد من التهرب الضريبي في قطاع التجزئة، ومشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة، والتوسع في إصدار البطاقة الذكية، استكمال تنفيذ نظام متكامل لإصدار البطاقات الضريبية الممغنطة والذكية الجديدة، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوسيع القاعدة الضربيبية، مع إنشاء مكتب تحصيل ضريبي للتعامل مع كبار وصغار الممولين، وإلزام كبار الممولين بالميكنة الإلكترونية في عملية الدفع والتحصيل فيما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية.

وإعداد استراتيجية للإيرادات الضريبية على المدى المتوسط والانتهاء من شبكة التحصيل الإلكتروني التي تتضمن 27 بنكا، 4205 أفرع، و4000 مكتب بريد، واستهداف زيادة الحصيلة من المهن الحرة، والمراجعة المستمرة للرسوم على التراخيص، وإنشاء شركة تكنولوجيا الخدمات الضريبية.

وتحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الجمارك من خلال الربط بين البنك المركزي ومصلحة الجمارك، ومشروع النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيض عدد مستندات التصدير من 6 إلى 3 مستندات، وعدد مستندات الاستيراد من 9 إلى 3 مستندات، وتنفيذ مشروع الإقرار الجمركي الموحد، وإصدار قانون الجمارك الجديد.

ويستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولي بشروط ميسرة والاستفادة من المنح والمساعدات في تمويل المشروعات التنموية، وفي هذا السياق وجهت الحكومة حوالي 28 مليار دولار من المنح والقروض الأجنبية منها 4 مليار دولار منح و24 مليار دولار قروض لذلك الغرض تم صرف حوالي 11.4 مليار دولار منها خلال الفترة الماضية، ومن المستهدف توجيه المبالغ المتبقية البالغ قيمتها حوالي 16.67 مليار دولار لتمويل المشروعات والبرامج.

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