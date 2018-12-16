إسبانيا تعتقل المسؤولين عن موقع نازي لنشر المثلية الجنسية

اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية، الأحد، ثلاثة أشخاص لتورطهم في إدارة الإصدار الإسباني في واحد من أكثر المواقع النازية تأثيرًا على مستوى العالم والتي تهدف لنشر الأفكار المعادية للسامية والمثلية الجنسية، فضلًا عن بث الأفكار العنصرية المتطرفة.



وذكرت المديرية العامة للشرطة في مدريد أن العملية الأمنية تمت بالتعاون مع جهاز يوروبول والشرطة الإتحادية في سويسرا، لتحديد هوية المسئول عن إدارة الموقع النازي فى نسخته الإسبانية وهو شاب إسباني يبلغ من العمر 29 عامًا يعتبر مرجعًا دوليًا للنازيين الجدد، مع عشرات الآلاف مالمتابعين عبر الإنترنت.



وبحسب ما نقلته شبكة "أر تي"، فقد أدلي المعتقلين الثلاثة ممن تم القبض عليهم في سرقسطة وبرشلونة وليليدا بشهادتهم بشأن العمل الدعائي الذي يحرض على الأفكار العدوانية تستهدف اليهود ومؤيدي المجتمعات المثلية.







