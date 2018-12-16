قطر تثمن دور الكويت في الأزمة الخليجية وتجدد دعوتها للحوار

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر منفتحة على إجراء حوار بشأن الأزمة الخليجية مع دول الرباعي العربي، مشيدًا بوساطة الكويت في إنهاء الخلاف.



وقال "آل ثاني"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "نثمن دور أمير الكويت في الأزمة الخليجية"، مضيفًا: "منفتحون على حوار بناء في الأزمة".



وأوضح وزير الخارجية القطري، أن الدوحة تثمن دور الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطر تدعم مؤسسات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق" القطرية.



وكان وزير الخارجية القطري، أكد في وقت سابق، أن الدوحة لازالت تعول على الوساطة الكويتية في حل لأزمة الخليجية المستمرة قرابة عام ونصف.



وقال وزير الخارجية القطري: "لم نرَ جهودًا غربية كبيرة في حل المشكلات الاجتماعية الناتجة عن المقاطعة، خاصة تشتّت الأسر"، متابعًا: "ما زلنا نعوّل كثيرًا على دور الكويت في حل الأزمة".



وأضاف خلال كلمته، أمس السبت، على هامش منتدى الدوحة: "سنستمر في التعويل أيضًا على دور دول أخرى في المنطقة من أجل تخطّي الأزمة".



فيما صرح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، على هامش احتفال سفارة كازاخستان في الكويت بالعيد الوطني لبلاده قائلًا: "قطر لم تحرق مراكب العودة إلى المصالحة على الإطلاق ولن تحرقها، والمشاركة القطرية كانت محل ترحيب من قبل كل دول مجلس التعاون"، لافتًا إلى أن أجواء قمة الرياض كانت ايجابية وتحمل مؤشرات لاحتواء الخلاف الخليجي مستقبلا.