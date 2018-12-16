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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:43 م

تجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من عاملين بشركة تصنيع سجائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2437574

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من عاملين بإحدى شركات تصنيع السجائر، في القضية المقيدة برقم 6100 لسنة 2018 مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمتهم فيها كل من: «وليد ح»، 39 سنة و«هانى.م» 38 سنة، و«محمود.ع» 25 سنة، و«عبدالله.ع» 22 سنة، و«أحمد.إ» 27 سنة.

وكشفت التحريات الأولية عن أنه عقب ورود بلاغ من «سامي عاطف» آمين خزنة بشركة لتصنيع السجائر، وهشام حسن سائق بالشركة، أنهما حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما مبلغ مليون جنيه لإيداعه بالحساب الخاص بالشركة بأحد البنوك، وبالدخول في احد الشوارع الجانبية فوجئا باعتراض سيارة ملاكي طريقهما، وقام 4 أشخاص بقطع الطريق عليهم، مشهرين أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بسرقة المبلغ المالي كرها عنهما تحت تهديد الأسلحة.

وخلال التحقيقات، قال المتهم الأول إنه قام باستئجار شقة أمام بنك القاهرة بفرع مدينة نصر لرصد رواد البنوك للتخطيط لسرقتهم، وبرصد رواد البنوك تبين حضور سيارة مملوكة لشركة خاصة لتصنيع السجائر يوميا، فقرر سرقتها وطلب من باقي المتهمين الاشتراك معه لسرقتها بالاكراه والحصول على ما بها من مبالغ مالية.

وأضاف المتهم أن المتهم الثاني رصد مواعيد حضور السيارة والمجني عليهما للبنك وتحديد خط السير وتأكدوا من ثبوت خط سير السيارة من الشركة للبنك بصفة يومية، وتم تحديد المهام لسرقة السيارة، فقام المتهم «هاني » بسرقة لوحات معدنية من إحدى السيارات لتنفيذ الواقعة، ثم قام باستعارة سيارة أخرى من صديقه، سوري الجنسية، وقام بخلع اللوحات الأصلية ووضع اللوحات المسروقة عليها لتنفيذ الواقعة.

وتابع المتهم أنه تم تكليف المتهمين «هاني وأحمد» بإحضار الأسلحة النارية والبيضاء، ثم تقابل جميع المتهمين بمنطقة الشيخ زايد واستقلوا السيارة المستخدمة في الواقعة، وأثناء دخولهم في الشارع الجانبي قام المتهمون باعتراض طريق المجني عليهما وقاموا بسرقتهما وفروا هاربين، وتقابلوا جميعا بمنطقة عبود وتقاسموا المبالغ المالي.

وكشفت التحريات أنه أثناء القبض على 2 من المتهمين، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وأثناء مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات باستخدام بندقية آلية، فبادلتهما القوات إطلاق النيران مما أدى إلى مصرع أحدهما.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة التي بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن المتهم المتوفي.

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