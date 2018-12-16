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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:37 ص

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البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول ومانشستر يونايتد ليفربول ومانشستر يونايتد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد
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تتجه الأنظار يوم الأحد إلى الدوري الإنجليزي حيث الموقعة الكروية الكبيرة في ملعب "آنفيلد" بين فريقي ليفربول متصدّر الـ"بريمييرليغ" بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد سادس الترتيب، حيث يسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي كان اعتلى الصدارة في الأسبوع الفائت وتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، لمتابعة عروضه القوية وتعزيز موقعه، في حين يحاول فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحقيق انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه العريض على فولهام 4-1 في المرحلة السابقة.

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية 

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