الخارجية الباكستانية تستدعي سفير إيران لتسليمه احتجاج رسمي

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية السفير الإيراني؛ للمطالبة بإجرءات ضد الجماعة المسلحة التي استهدفت قوات أمنية باكستانية على الحدود.



وأدى الهجوم إلى مقتل 6 من أفراد الأمن، بعد أن نصب لهم مسلحون كمينًا أثناء قيامهم بدوريات على الحدود.



فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يحدد أي من البلدين المسؤولين عنه.



وفي التفاصيل، هاجم نحو 30 مسلحًا رتلا عسكريًا من قوات حرس الحدود، الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين، فيما قتل أربعة مهاجمون في تبادل لإطلاق النار.



من جهتها، أدانت إيران الهجوم، وتعهدت بالتعاون مع باكستان لمعرفة الجناة.





