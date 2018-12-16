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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:28 ص

تجديد حبس 5 متهمين بألتراس أهلاوي في أحداث مباراة حوريا الغيني

تجديد حبس 5 متهمين
dostor.org/2437430

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 5 من أعضاء ألتراس الأهلي 15 يوما على خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحوريا الغيني، بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

والمتهمون في القضية رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يواجهون اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ورددوا هتافات تحريضية ضد المؤسسات.

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