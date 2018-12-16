النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بـ15 مايو

تباشر نيابة 15 مايو الجزئية، تحقيقاتها في واقعة مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بمنزلها، وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كان بلاغ من المستشفى العام، ورد لقسم شرطة 15 مايو يفيد وصول جثة سيدة، إدعاء سقوط من شرفة منزلها.



بالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفية، تبين أن الجثة لربة منزل في العقد الثالث من العمر، وأنها مقيمة فى الطابق الأول، وأثناء صعودها إلى السطح سقطت من الطابق الرابع وتوفيت في الحال، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بقرارها السابق.