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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:25 ص

برلماني: مبادرة "100 مليون صحة" تجربة فريدة للقضاء على فيروس سي

النائب خالد صالح
النائب خالد صالح أبو زهاد
إسلام نصير
dostor.org/2437423

أشاد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" بمصر، مؤكدًا أن مصر لها تجربة فريدة في القضاء على هذا المرض، وبذلت مجهودا كبيرا من أجل حماية كبد المصريين بعدما كانت أكبر دولة في العالم لديها مصابين من هذا المرض.

وأكد " أبو زهاد" في تصريحات صحفية له، أن "100 مليون صحة" التي يرعها الرئيس السيسي تعد إنجازا حقيقيا في مكافحة الأمراض المتوطنة في مصر، خاصة أن المبادرة الآن تعد ملحمة تخوضها مصر لطرد ولحماية المصريين مؤكدًا أن المبادرة الكبرى تؤكد على مدى اهتمام الرئيس بصحة المواطن المصري.

وأشار إلى أن "100 مليون صحة" حققت رقما قياسيا جديدا بوصول متوسط المفحوصين يوميا إلى نصف مليون مواطن، موضحا أنها تخلق وعيا كاملا لدى المواطن.

وتقدم " أبو زهاد" بالشكر إلى الرئيس السيسي بما تحققه الحملة من إنجازات، مضيفًا أن مصر ستحتفل قريبًا بالقضاء النهائي على فيروس سي.

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