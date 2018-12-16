روافد تصدر "خوفًا من العادي" للكاتب فريد عبد العظيم

صدر حديثًا عن دار روافد للنشر بالقاهرة رواية "خوفًا من العادي" للكاتب فريد عبد العظيم.



تدور أحداث الرواية في القاهرة المعاصرة، حيث يجتمع العديد من الشخوص الغرباء القادمين من قرى ومجتمعات مختلفة بحثًا عن حياة أقل قسوة، وآملًا في الصعود الاجتماعي.



يقول فريد عبد العظيم عن روايته: "الحياة العادية لا تعني انعدام الهدف أو المعني، فالحياة الاستثنائية والرغبة في الشهرة أو التميز ليست في الأغلب إلا نفق طويل من التمني لا يوجد في نهايته سوي الأحباط، لا أحد غدا سوف يصبح أغني رجل في العالم أو ينال جائزة نوبل أو سيصبح نجما مشهور تلتف حوله الفتيات الفاتنات كما تهيئ لنا بعض دورات (التنمية البشرية) التي تبيع الوهم، الحلم والأمل من حق الجميع ولكن دون شطط فلكل منا قدراته، بالإضافة إلي أن تلك النجاحات ليست هي السعادة، فالسعادة توجد في ابسط وأقل الأشياء العادية، لذا جاءت (خوفا من العادي) لتؤكد على جمال عادية الحياة".