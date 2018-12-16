مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (أهم مباريات اليوم) بث مباشر 16-12-2018 الدوري الانجليزي

تتجه الأنظار يوم الأحد إلى الموقعة الكروية الكبيرة في الـ"أنفيلد" بين ليفربول متصدّر الـ"بريمييرليغ" بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد سادس الترتيب، حيث يسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي كان اعتلى الصدارة في الأسبوع الفائت وتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، لمتابعة عروضه القوية وتعزيز موقعه، في حين يحاول فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحقيق انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه العريض على فولهام 4-1 في المرحلة السابقة.

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية