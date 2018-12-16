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اقتصاد
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:22 ص

المركزي: ضخ 16 مليار جنيه في مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر

طارق عامر، محافظ
طارق عامر، محافظ البنك المركزي
راندا التوني
dostor.org/2437414

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري: إن البنوك ضخت 16 مليار جنيه في مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر، بعد مرور عام ونصف على إطلاقها، ما أسهم في تشغيل 3 ملايين شاب.

وأضاف خلال انعقاد المؤتمر الأول المعني بتطوير الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي في أبوظبي، اليوم الأحد، أن المركزي أطلق مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر في منتصف 2017 لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات متناهية الصغر، من خلال الجمعيات والشركات العاملة في هذا المجال نظرًا لقدرتها على الوصول للعملاء.

وأوضح علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ودعم ورعاية الإمارات في مواكبة التحولات العالمية الكبيرة في مجالات الاقتصاد الرقمي عن طريق حشد القدرات العربية والخبرات الدولية، وتفعيل التعاون العربي المشترك لتحقيق مجموعة من الأهداف الإيجابية التي من شأنها النهوض بالمجتمعات العربية.

وأضاف أن المجلس حرص على عقد المؤتمر الأول للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي في أبوظبي لما توليه قيادتها من دعم واهتمام لتطوير العمل العربي المشترك وتسخير كل الإمكانات لتحسين الحالة المعيشية للمواطن العربي، بالإضافة إلى دعمها للجهود الدولية وأهداف التنمية المستدامة ودفع نمو اقتصادات الدول العربية.

ويستهدف المؤتمر، عرض محاور الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي على ممثلي الدول العربية والخبراء والمفكرين والأكاديميين والممارسين العرب والدوليين.

وتنبثق عن الاستراتيجية مبادرات ومشاريع تنموية من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية المتاحة للدول الأعضاء في الجامعة العربية في مجالات التحوّل الرقمي في ظل تكامل عربي غير متنافس لضمان استفادة كل الدول العربية من الفرص المتاحة.

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