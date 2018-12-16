تجديد حبس متهمة في "المحور الإعلامي" 45 يوما

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس "شروق.أ"، 45 يوما لاتهامها وآخرين في قضية "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان، والذي ينشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.



وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمة على خلفية استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إليها تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.