نتائج مباريات البوندسليجا تتصدر اهتمام الصحف الألمانية

اهتمت الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، بنتائج مباريات السبت في دوري كرة القدم البوندسليجا وفي مقدمتها فوز المتصدر بوروسيا دورتموند على فيردر بريمن وبايرن ميونخ على هانوفر.



وألقت صحيفة (بيلد) الضوء على فوز بوروسيا دورتموند خارج ملعبه على فيردر بريمن 2-1 وقالت في عنوانها الرئيسي "دورتموند يضمن نصف الكأس"، في إشارة لضمان الصدارة مع نهاية الدور الأول حيث يبتعد عن أقرب منافسيه بتسع نقاط.



وأضافت عن فوز بايرن ميونخ على هانوفر "المدرب كوفاتش الرائع.. هذا بايرن المستقبل"، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه بايرن ميونخ خلال فوزه على هانوفر (4-0).



من جانبها خرجت صحيفة (فاز) بعنوان يقول "دورتموند يحتفل ببطولة الخريف"، في إشارة لضمان بوروسيا دورتموند إنهاء الدور الأول على رأس جدول ترتيب البوندسليجا بعد فوزه على فيردر بريمن (2-1)، ووصوله للنقطة 39.



أما صحيفة (إكسبريس) فاهتمت بفوز فورتونا دوسلدورف وقالت "فورتونا يحتفل بثنائية أيهان.. مهرجان في دوسلدورف"، وذلك بعد فوز فورتونا دوسلدورف على فرايبورج (2-0)، بفضل هدفي كان أيهان.