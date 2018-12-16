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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:20 ص

ضبط 153 ألف لتر مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2437410

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها عن ضبط (110 قضية ضبط خلالها 475.059 طن، 153.320 ألف لتر، 11.345 ألف عبوة، 7960 متر، 2550 قطعة، 134 أسطوانة) أبرزها ضبط المدير المسئول عن مطحن متعاقد مع وزارة التموين على إنتاج الدقيق البلدي بدائرة قسم شرطة عتاقة - بالسويس، لقيامه بالتلاعب في أرصدة الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، وتجميعه كميات كبيرة قدرها (307.350 طن) بإنقاص أوزان الشكائر بمقدار (200 جرام) فى وزن الشيكارة عند التعبئة، حيث تبين وجود (47.500 طن أقماح) قام بتجميعها دون وجه حق وعدم إثباتها بالدفاتر، وفقا لما قررته اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى شئون المطاحن بوزارة التموين تمهيدا لطحنها وتعبئتها في عبوات ناقصة الوزن وتوزيعها على المخابز البلدية، وتحقيق أرباحا غير مشروعة.

وأثمرت الحملات التموينية عن ضبط مالك مجزر دواجن غير مرخص بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة وبحوزته ( 1.250 طن من الدواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى)، وفقا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مديرية الطب البيطرى، وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مجازر أخرى تعمل فى ذات المجال، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحا غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية وبحوزته ( 8000 عبوة زبادى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي) تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحا غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن محطة وقود غير مرخصة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لحيازته وتجميعه واستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة، قدرها ( 79.460 ألف لتر لنزين) تمهيدا لبيعها، وتحقيق أرباحا غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

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