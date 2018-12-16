ضبط عاطل استولى على هاتف أجنبية بالمعادى

نجح رجال مباحث قسم شرطة المعادي، في إعادة هاتف محمول لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، عقب فقده بأحد الشوارع، والذي تبين أن قائد دراجة بخارية اصطدم بها مما تسبب في سقوط متعلقاتها، حيث تظاهر بمساعدتها واستولى على الهاتف، ومن ثم بيعه لأحد الأشخاص، فتم ضبطهما، وإحالتهما للنيابة التى باشرت التحقيق.



وتلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغًا من "ماريا.ل" 43 سنة، تحمل جنسية دولة أجنبية، وتعمل بأحد البنوك داخل البلاد، تضمن فقدها هاتفها المحمول ملك البنك عملها، أثناء سيرها مترجلة بأحد الشوارع، وتبين من التحريات أن الهاتف بحوذة "محمد.ح.ح" 20 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض".



وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وأمكن ضبطه، وبحوذته الهاتف المستولى عليه، وبمواجهته أقر بشراء الهاتف من "علاء الدين.هـ.إ" 20 سنة، عاطل، وبمواجهته اعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه أثناء استقلاله دراجة نارية (ملكه)، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بأنه أثناء سيره بمكان الواقعة مُستقلًا الدراجة النارية المضبوطة بحوذته اصطدم بالمجنى عليها مما أدى إلى سقوط متعلقاتها وأثناء تظاهره بمساعدتها تمكن من الاستيلاء على الهاتف وفر هاربًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.