"ألكانتارا" يعترف بمسئولية اللاعبين عن تراجع نتائج بايرن ميونخ

اعترف تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ، بتراخي لاعبي فريقه في بعض المباريات، ما أدى لتراجع النتائج في الدوري الألماني.



وقال الدولي الإسباني -في مقابلة مع الموقع الرسمي للبوندسليجا-: "لقد بدأنا الموسم بحدة بالغة، وكنا في حالة جيدة، قبل أن نتراخى، لكن الأمر يعتمد دائما علينا".



وأضاف: "إذا أظهرنا الأداء الذي قدمناه أمام هانوفر أمس السبت ما أدى لفوزنا 4-صفر، لا يمكن لأحد إيقافنا".



ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 30 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، ومتأخرًا بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ، الوصيف، وبـ9 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.