بالفيديو.. كواليس أغنية كريم فتحي الجديدة "نسيتني"

يستعد المطرب والملحن كريم فتحي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "نسيتني" خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى من تسجيلها ونشر فيديو لكواليس العمل تمهيدًا لطرحه عبر "يوتيوب".





"نسيتني" أغنية تحمل اللون الدرامي، كلمات إسلام سعد، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، وهندسة صوت إسلام غلّاب، وتريات عمرو فصيح، وجيتارات مصطفى نصر، وتعد الأغنية هي العمل الثاني لشركة "KF productions".