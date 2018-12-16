ضبط 56 متهمًا بحوذتهم مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة بالجيزة

تواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون، وتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة عن ضبط 44 متهمًا بحوذتهم 3435 جرام حشيش، و762 جرام هيروين، و2022 قرصًا مخدرًا، و4945 جرام من مخدر الاستروكس.



ونجح رجال المباحث في ضبط 12 متهمًا بحوذتهم أسلحة نارية و31 طلقة غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.



كما أسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، عن تنفيذ 117 حكمًا قضائيًا، وضبط 5 مسجلين خطر، وشخصين بحوذتهما مواد مخدرة وسلاح أبيض، بالإضافة إلى إزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.



وفحص رجال المباحث 38 مشتبها به خلال حملة استهدفت شارع الملك فيصل بالهرم، بالإضافة إلى رفع عدد كبير من مخالفات التعدى وإشغال الطريق الخاص بالباعة الجائلين.



كما واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة جهودهم لضبط المواد الغذائية الفاسدة، وأسفرت حملة عن تحرير 60 قضية متنوعة بين إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار وغش تجاري، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة.



وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة جهودهم لإعادة الانضباط للميادين والشوارع بأنحاء المحافظة، حيث تم شن عدة حملات بمدينة 6 أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، والشيخ زايد، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ورفع عشرات مخالفات التعدي وإشغال الطريق الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.