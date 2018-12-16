الشاعرة مليكة العاصمي فى ضيافة محمود درويش بالرباط

ينظم بيت الشعر في المغرب بتعاون مع مؤسسة "الرعاية" لصندوق الإيداع والتدبير، في السادسة مساء الأربعاء المقبل، أمسية الشاعرة المغربية "مليكة العاصمي" بالرواق الفني للمؤسسة، ضمن برنامجه الثقافي والشعري" شعراء مغاربة في ضيافة محمود درويش".



يقدم الأمسية الشاعر حسن نجمي، ويُحيي فقرتها الفنية الثنائي الموسيقي جبريل بناني على آلة الكمان وبدر الأشهب على آلة الرق.



"نساء في امرأة" أو " إلزا المراكشية " تلك بعض النعوت والصفات التي التصقت بالشاعرة الرائدة مليكة العاصمي، التي تعتبر واحدة من الشخصيات الثقافية والسياسية والأدبية في المغرب التي طبعت، منذ سبعينيات القرن الماضي، الفضاء الأدبي والشعري والإعلامي والسياسي بلون خاص، غير أن دورها الأهم يظل في إسهامها البارز في صنع الحداثة الشعرية للقصيدة المغربية إلى جانب زملائها من الشعراء المغاربة.



يذكر أن الشاعرة مليكة العاصمي، التي تزواج بين الكتابة الشعرية والبحثية، علاوة على دورها الإعلامي البارز، حاصلة على الإجازة في الأدب العربي وعلى شهادة الدراسات الأدبية واللغوية المقارنة.



نالت دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وانتسبت، في بداية مسارها الوظيفي، إلى حقل التعليم، قبل أن تلتحق كأستاذة للتعليم العالي بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس، ثم بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، المدينة التي شغلت بها مسئوليات جماعية ونيابية، وذلك ابتداء من سنة 1976، فقد كانت نائبة لرئيس بلدية المدينة الحمراء، كما انتخبت برلمانية عن المدينة لعدة ولايات نيابية.