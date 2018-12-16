القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
01:18 م

الترجي ضد العين | مشاهدة مباراة الترجي والعين (بث مباشر)
10:33 ص

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان
الكابتن
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:06 ص

Live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر - أهم مباريات اليوم

Live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر - أهم مباريات اليوم

Live مشاهدة مباراة
dostor.org/2437307

البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول ومانشستر يونايتد ليفربول ومانشستر يونايتد مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

Premier League – Follow the Football match between Liverpool and Manchester United live with Eurosport. The match starts at 03:00 on 17 December 2018. Our live coverage lets you follow all the key moments as they happen.
تتجه الأنظار يوم الأحد إلى الموقعة الكروية الكبيرة في الـ"أنفيلد" بين ليفربول متصدّر الـ"بريمييرليغ" بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد سادس الترتيب، حيث يسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي كان اعتلى الصدارة في الأسبوع الفائت وتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، لمتابعة عروضه القوية وتعزيز موقعه، في حين يحاول فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحقيق انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه العريض على فولهام 4-1 في المرحلة السابقة. 


ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد معقل الريدز وذلك اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.

يحتل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة حيثُ فاز بـ13 مباراة وتعادل 3 مباريات ولم يتلقى أي خسارة حتى الآن بفضل دفاعه بقيادة الهولندي فيرجيل فان ديك والبرازيلي أليسون بيكر.

Manchester United have the opportunity to puncture Liverpool's Premier League title challenge on Sunday when the Red Devils visit Anfield.

فيما يتواجد فريق مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة حيثُ فاز بـ 7 مباريات وتعادل 5 وخسر 4 لقاءات.

وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة السابعة عشر مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 2 وسيقوم المعلق المميز رؤوف خليف بالتعليق على تلك المواجهة النارية التي تنتظرها الجماهير المصري لرؤية نجمها محمد صلاح.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي عبر لايف ستريم ElDostor.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)

منذ حوالي 15 ساعة

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot

الآن

أسعار الذهب اليوم الأحد 16/ 12/ 2018

ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟.. الفتوى تجيب

موعد مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميرونى بدورى أبطال أفريقيا

تدمير مسجد استخدمه داعش مركزًا للقيادة بسوريا

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

الباز: هل فضح عبدالرحمن عز علاقة الإخوان باحتجاجات باريس؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

"رسالة الرئيس".. سر أسئلة السيسي الثلاثة لمحافظ القاهرة

ألبومات الصور

السيسي يزور الكلية الحربية.. ويلتقي الطلبة (صور)

حكاية فى صورة.. الخالة نوسة

حكاية فى صورة.. الحلم نور

حكاية فى صورة.. باشا مصر

نجم الساعة

Live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر - أهم مباريات اليوم

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

الباز: هل فضح عبدالرحمن عز علاقة الإخوان باحتجاجات باريس؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

"رسالة الرئيس".. سر أسئلة السيسي الثلاثة لمحافظ القاهرة

كشكول

وزير التعليم: «الأزهر» لم يتراجع عن تطبيق المنظومة الجديدة

«شوقي»: إنشاء 10 مدارس حكومية دولية بنظام الدبلومة الأمريكية

مدير تعليم الإسماعيلية يشارك الاجتماع التحضيري الأول استعداداً لـ« زايد الخير»

"شوقي": الغاء القسمين الأدبي والعلمى بالثانوية العامة في النظام الجديد

"شوقي": توزيع كتاب كونكت بلس الترم الثانى

الأمصار

تعرف على مدرب نادي الأهلي المصري الجديد "بروفايل"

بـ6 ملايين يورو.. رمضان صبحي ينتقل إلى هذا النادي الإيطالي

انسحب رافضا التحية.. السفير الإيراني يهين شهداء العراق

المقاتلات السوداء.. تحطم ثاني طائرة تدريب"طراز سو-27 "بأوكرانيا

بعد تهديداته بضرب سوريا.. أوروبا تصدر تحذيرا شديد اللهجة لأردوغان

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

أمستردام تعد مسودة لتنظيم لتقنين تجارة الأعضاء البشرية

قتل نمرين مرقطين بعد هروبهما من محمية باليونان

قلق من إزعاج طائر الفلامنجو في بحيرة لارناكا القبرصية

مباريات
الصحة

اكتشاف بروتين لمكافحة فيروس إيبولا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎