Live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر - أهم مباريات اليوم

Premier League – Follow the Football match between Liverpool and Manchester United live with Eurosport. The match starts at 03:00 on 17 December 2018. Our live coverage lets you follow all the key moments as they happen.

تتجه الأنظار يوم الأحد إلى الموقعة الكروية الكبيرة في الـ"أنفيلد" بين ليفربول متصدّر الـ"بريمييرليغ" بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد سادس الترتيب، حيث يسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي كان اعتلى الصدارة في الأسبوع الفائت وتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، لمتابعة عروضه القوية وتعزيز موقعه، في حين يحاول فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تحقيق انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه العريض على فولهام 4-1 في المرحلة السابقة.









ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد معقل الريدز وذلك اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارات.





يحتل فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة حيثُ فاز بـ13 مباراة وتعادل 3 مباريات ولم يتلقى أي خسارة حتى الآن بفضل دفاعه بقيادة الهولندي فيرجيل فان ديك والبرازيلي أليسون بيكر.





Manchester United have the opportunity to puncture Liverpool's Premier League title challenge on Sunday when the Red Devils visit Anfield.





فيما يتواجد فريق مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة حيثُ فاز بـ 7 مباريات وتعادل 5 وخسر 4 لقاءات.





وسيتم نقل مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة السابعة عشر مباشرةً وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD 2 وسيقوم المعلق المميز رؤوف خليف بالتعليق على تلك المواجهة النارية التي تنتظرها الجماهير المصري لرؤية نجمها محمد صلاح.





