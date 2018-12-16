الأربعاء.. تكريم رانيا فريد شوقى عن مشاركتها فى "عوالم خفية"

يكرم قطاع قنوات النيل المتخصصة الفنانة رانيا فريد شوقي في احتفالية مساء الأربعاء المقبل عن مشاركتها المتميزة في مسلسل "عوالم خفية"، والذي يعتبر أول تعاون لها مع الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا عند عرضه في السباق الرمضاني 2018.



وجسدت رانيا خلال أحداث المسلسل شخصية نجمة سينمائية تدعى "مريم" تختفي عنها الأضواء نوعا ما، وتدور أحداث المسلسل حول تساؤل مهم وهو: هل الفنانة توفيت أم انتحرت؟ مؤكدة أن تلك الشخصية ليس لها علاقة بالفنانة الراحلة سعاد حسني وأن الرابط الوحيد بين الشخصيتين هو التساؤل السابق فقط، وهذا لا يعني وجود علاقة بمسألة وفاة السندريلا وشخصية "مريم".



وتعتبر شخصية مريم هي محور العمل الذي يؤدي إلى لغز ورموز؛ ولهذا السبب أطلق على المسلسل اسم "عوالم خفية"، والعمل من إنتاج رامي إمام وهشام تحسين، وتأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وأحمد وفيق، وصلاح عبد الله، وبشرى، وهبة مجدي، ومي سليم، وأسامة عباس، وعدد من النجوم كضيوف شرف.



ومن جهة أخرى، تواصل رانيا حاليا تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "أبوالعروسة"، والمقرر عرضه في موسم منتصف العام المقبل، ويشهد الجزء الثاني من المسلسل العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها رانيا خلال أحداث العمل، حيث تواجه العديد من المشكلات، وتسعى لحلها والخروج من الأزمات المختلفة.



ويتناول مسلسل "أبوالعروسة" مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.



"أبوالعروسة" من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي.



وتأتي الاحتفالية التي تقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة لتكريم عدد من النجوم والنجمات الذين تألقوا في الدراما التليفزيونية والسينما هذا العام؛ بحضور أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وإيناس عبدالله رئيس قناة النيل الدراما، وعدد من الفنانين والإعلاميين.