رانيل ويكريميسينجيه يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء سريلانكا

أدى رانيل ويكريميسينجيه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء سريلانكا اليوم الأحد، وذلك أمام الرئيس مايثريبالا سيريسينا في أعقاب استقالة رئيس الوزراء المكلف ماهيندا راجاباكسا.



وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن الإعلان عن أداء ويكريميسينجيه اليمين الدستورية جاء على لسان الحزب الوطني المتحد الذي يتزعمه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة (تويتر).



ومن المتوقع أن ينهي أداء رانيل ويكريميسينجيه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، الأزمة السياسية في سريلانكا، حيث تعاني البلاد واقتصادها من أضرار ضخمة منذ بدء الأزمة قبل 50 يوما.



يشار إلى أن سريلانكا عالقة في أزمة سياسية منذ 26 أكتوبر الماضي عندما قرر الرئيس سيريسينا عزل ويكريميسينجيه وتعيين راجاباكسا بدلا منه، ويدعي كل منهما أحقيته بالمنصب فيما يؤكد ويكريميسينجيه أن عزله غير شرعي، وأنه له الأغلبية في البرلمان.