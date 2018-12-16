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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:56 ص

عماد متعب ويارا نعوم يدعمان مرضى السرطان (صور)

عماد متعب
عماد متعب
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2437292

شاركت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، زوجة لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عماد متعب، فى تنظيم معرض ضخم للتسوق فى حي المعادى الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وبمشاركة مسئولين من مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي بالمجان.

وأعربت يارا نعوم فى تصريحات لها عن حرصها على دعوة مستشفى بهية إلى المعرض، وذلك لنشر الوعى لدى نساء مصر بضرورة الكشف المبكر على مرض سرطان الثدى حتى يتسنى علاجه مبكرا قبل أن تتفاقم أعراضه.

وأكدت يارا ارتفاع نسبة الوعى لدى النساء بضرورة الاهتمام بالكشف المبكر وخاصة لدى الفتيات فى سن صغير، وهو مؤشر إيجابى، مؤكدة أن الوعى سيزداد لدى النساء بشكل أكبر إذا نتشرت مثل هذه الحملات التوعوية الخاصة بسرطان الثدي، فى أماكن مختلفة، وإذا شارك عدد أكبر من الفنانين والمشاهير فى دعم هذه الحملات التوعوية، لأن هذا هو دور نجوم الفن والرياضة وكذلك المشاهير فى كافة المجالات.

من جانبه حرص كل من الكابتن عماد متعب لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصري السابق، وكذلك اللاعب سعد سمير لاعب منتخب مصر، والفنانة مي سليم على التقاط صور مع مسئولي مستشفى بهية دعما لحملاتها التوعوية لعلاج سرطان الثدي.

عماد متعب ويارا نعوم يدعمان مرضى السرطان (صور)
عماد متعب ويارا نعوم يدعمان مرضى السرطان (صور)
عماد متعب ويارا نعوم يدعمان مرضى السرطان (صور)
عماد متعب ويارا نعوم يدعمان مرضى السرطان (صور)
عماد متعب ويارا نعوم يدعمان مرضى السرطان (صور)
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