فارس: إطلاق المرحلة الثانية من عيادات "2 كفاية" خلال مارس

قالت راندا فارس منسق السكان بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من العيادات الأهلية والبالغ عددها 37 عيادة فى مارس المقبل.



وأضافت فارس فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه تم تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية للعيادات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحة أنه بذلك سيصل إجمالى العيادات إلى 70 عيادة أهلية، وذلك لتلبية الاحتياجات لدي السيدات الراغبات في تنظيم الأسرة، حيث يتم إمداد هذه العيادات بوسائل تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة.



