الوفد الأمنى الروسى ينهى أعمال التفتيش على مطارى شرم والغردقة.. اليوم

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الوفد الأمنى التابع لجهاز الأمن الوطني الروسي، سينتهى اليوم الأحد، من أعمال التفتيش والمراقبة والمتابعة على وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بمطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، لبحث استئناف الرحلات الجوية "الشارتر" العارض والرحلات المنتظمة إلي مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق منطقة جبلية بمحافظة شمال سيناء أواخر عام 2015.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أنه عقب وصول الوفدين الروسيين إلى الغردقة وشرم الشيخ منذ أوائل الأسبوع الماضي، تابعا تفتيش إنهاء إجراءات وسائل وطرق سفر الركاب وشحن الحقائب، وكذلك تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها حتى وصولها إلى الطائرات، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وأنظمة التأمين مهبط الطائرات.



وأشار إلى أنه تم التفتيش على أساليب ووسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة داخل المحطات، والمراجعة الدائمة على جميع العمال المنوط بهم العمل داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات، والتأكد من عدم وجود أية مخلفات أو مواد غير ذات أهمية داخل المركبات على أرض المهبط، والتعرف على حركة الحقائب والأمتعة وعفش الركاب، ومنطقة السيور وغيره من ملحقات المناطق الخدمية بمطارين.



وأكد أن وفدا من الشركة المصرية للمطارات يتواجد حاليا مع الوفدين الروسيين بمطارى شرم الشيخ والغردقة لمتابعة أعمال التفتيش وتلبية كافة الاحتياجات والطلبات والشروط التى ربما يطلبها الجانب الروسى، وكتابة التقارير والملاحظات ورفعها وتقديمها مباشرة إلى مسئولى وزارة الطيران المدني لاتخاذ القرارات المناسبة.



وأكد أن الوفد الأمنى الروسى سيغادر مساء اليوم الأحد، على متن طائرة روسية خاصة عائدا إلى بلاده، لرفع تقارير أعمال المتابعة والتفتيش التى تمت على مطاري شرم والغردقة إلى كبار المسئولين بوزارة النقل الجوى الروسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة والشارتر إلى الغردقة وشرم الشيخ.



ويولى مسئولى وزارة الطيران المدنى اهتماما كبيرا بعمليات التفتيش التى يقوم بها الوفد الأمنى الروسي حاليا بمطاري شرم الشيخ والغردقة، حيث تم تلبية كافة الاحتياجات والطلبات التى تقدم بها الوفد الروسي منذ بدء أعمال التفتيش، حرصا من وزارة الطيران على اسئتاف الرحلات الجوية الروسية المنتظمة والشاتر إالى مدينتى شرم الشيخ والغردقة لأن السياحة الروسية تمثل أكثر من 60 % من إجمالى السياحية الأجنبية الوافدة إلى مصر.