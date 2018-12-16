السلطات البرتغالية تعلن مقتل 4 أشخاص جراء تحطم المروحية الطبية

أعلنت هيئة الطوارئ الوطنية البرتغالية اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص في حادث تحطم المروحية الطبية من طراز (إيه 190 إس).



وقالت الهيئة- في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية- إنه تم العثور على مروحية الإسعاف المفقودة في جبل سيرا دي بياش في منطقة فالونجو لسوء الحظ فإن الحادثة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.



وأضاف البيان أن تحليق المروحية كان يجري في ظروف جوية سيئة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء تحقيق في ملابسات الحادث.



وكانت هيئة الطوارئ البرتغالية قالت- في وقت سابق- إن مروحية طبية تحطمت في منطقة جبلية بالقرب من مدينة بورتو، ثاني أكبر مدن البرتغال.

