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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:30 ص

السلطات البرتغالية تعلن مقتل 4 أشخاص جراء تحطم المروحية الطبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2437274

أعلنت هيئة الطوارئ الوطنية البرتغالية اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص في حادث تحطم المروحية الطبية من طراز (إيه 190 إس).

وقالت الهيئة- في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية- إنه تم العثور على مروحية الإسعاف المفقودة في جبل سيرا دي بياش في منطقة فالونجو لسوء الحظ فإن الحادثة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

وأضاف البيان أن تحليق المروحية كان يجري في ظروف جوية سيئة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء تحقيق في ملابسات الحادث.

وكانت هيئة الطوارئ البرتغالية قالت- في وقت سابق- إن مروحية طبية تحطمت في منطقة جبلية بالقرب من مدينة بورتو، ثاني أكبر مدن البرتغال.

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