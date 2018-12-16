ضبط 9 معديات غير مرخصة فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، الأحد، حملة على المعديات النيلية بنهر النيل فرع رشيد.



وشارك في الحملة قيادات المديرية وضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع هيئة النقل النهري ومسئولي حماية وتطوير نهر النيل فرع رشيد، والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.



وأسفرت عن ضبط 9 معديات تستخدم في تحميل ونقل الركاب بالمجرى المائي بنهر النيل، لمخالفة أصحابها شروط التراخيص بتحميل ركاب زيادة، عدم وجود أدوات الإنقاذ والأمان، وجرى التحفظ على جميع المراكب وقائديها بمرسى الحرية بمدينة رشيد.