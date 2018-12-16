ضبط 14 طن كبريت زراعي ومواد غذائية مجهولة المصدر في البحيرة
شنت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، بالاشتراك ومديرية التموين حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة والمقدم ضياء فهمى وكيل المباحث عن ضبط "هشام.م.ع" صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن طريق العزيمة التابعة لمركز كوم حمادة بحيازة وعرضه للبيع كبريت زراعى مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره وضُبط كمية 10 أطنان كبريت زراعى.
وضبط "محمد.ع.ع" صاحب مركز تعبئة مواد غذائية " بدون ترخيص" كائن قرية دسونس الحلفايه التابعة لمركز أبوحمص لقيامه بإدارة المركز بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وبدون أى بيانات وضُبط بحوزته كمية 4.245 طن مواد غذائية مختلفة الأنواع.
وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.