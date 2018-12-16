"بللاها صلصلة".. طريقة عمل الباستا

المكرونة من الأكلات السهلة والسريعة التي لا تحتاج إلى وقت لتحضيرها، ولكن دعنا نخرج من نطاق الصلصة التي تلازم المكرونة بشكل دائم لنقدمها بشكل جديد..



بهذه الخطوات يمكن تحضير الباستا



المقادير:

- صدور دجاج مخلية ومقطعة شرائح.

- ثوم مفروم.

- دقيق.

- زبدة.

- كوب حليب.

-كوب مرق دجاج.

- توابل.

- جبن مشكلة.

- بقدونس مفروم للتزيين.

- زيت زيتون.

- ملح.

- فلفل أسود.





طريقة التحضير:

1- تسلق المكرونة وتترك جانبًا حتى تتخلص من الماء تمامًا.

2- في مقلاة، يسخن زيت الزيتون، ويضاف إليه الدجاج مع قليل من الملح والفلفل الأسود.

3- يقلب الدجاج حتى النضج ويوضع فى طبق جانبًا.

4- تشوح الزبدة فى المقلاة ويضاف إليها الدقيق ويخفق جيدًا حتى يصبح لونه ذهبيا.

5- يضاف اللبن ومرقة الدجاج والجبن إلى الخليط وتترك على نار هادئة لدقائق حتى تصبح سميكة.

6- يوضع الدجاج مع الخليط الكريمي إلى المكرونة مع توزيع البقدونس المفروم للتزيين قبل التقديم.

