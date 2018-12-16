السيسى يغادر إلى النمسا للمشاركة بالمنتدى الإفريقى الأوروبى

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.



وينطلق بأن توجيه الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال المنتدى، من التقدير لدور ومكانة مصر الإفريقية والإقليمية، لاسيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال العام القادم، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في إفريقيا.



وعلى الجانب الثنائي بين مصر والنمسا، تتضمن زيارة الرئيس السيسي للنمسا أيضًا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.