انطلاق أعمال المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمى العربى بأبو ظبي

حكاية فى صورة.. باشا مصر

هيأته تبدو فرنسية، يرتدى عوينات أنيقة، وقبعة فاخرة، وزيًا مميزًا متناسق الألوان، مقبل على الحياة، يحب كل شيء جميل، يجلس برفقة صديقه، يتبادلان أحاديث شيقة عن الحياة والذكريات، لا يكترثان إلى العمل ...