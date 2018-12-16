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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 09:02 ص

انطلاق أعمال المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمى العربى بأبو ظبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2437262

انطلقت أعمال المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمى العربى اليوم الأحد، بأبو ظبى برعاية الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل إطلاق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.

وأعرب د. على الخورى مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى عن أمله أن يشكل انطلاق المؤتمر الأول - الذى يستمر لمدة يومين - نقطة تحول للاستفادة من الاقتصاد الرقمى فى تطوير أسلوب الحياة وتحسين مستوى الأداء فى كافة المجالات باستخدام الاقتصاد الرقمى.

شارك فى الجلسة الأولى للمؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزى وعاطف حلمى وزير الاتصالات الأسبق وريتشارد كيربى رئيس لجنة مراجعة الإستراتيجية وكبير مستشارى التعاون الإقليمي فى مجال الحكومات الاليكترونية.

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