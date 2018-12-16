مصرع طفل رضيع بترعة التبطين في البحيرة

لقي قبل قليل، طفل رضيع مصرعه، غرقا بترعه التبطين أمام منزله بقرية أبو بكر الصديق التابعة لقسم شرطة غرب النوبارية، انزلقت قدماه أثناء لهوه بجوارها، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بقسم شرطة غرب النوبارية من المستشفى العام، بوصول الطفل أحمد.ع. ع، عامان، جثة هامدة.



وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية.



وبسؤال خاله علاء. ش. ف 41 سنة موظف ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام نجل شقيقته الطفل المذكور باللهو بجوار حافة ترعه التبطين أمام منزله، انزلقت قدماه وسقط بالمياه وغرق، وإنتشله الأهالي، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.