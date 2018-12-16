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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:59 ص

ضبط أصحاب 13 مخبزًا لتصرفهم في 54 طن دقيق مدعم في البحيرة

اللواء جمال الرشيدي
اللواء جمال الرشيدي
معوض هويدي
dostor.org/2437256

شنت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، بالاشتراك ومديرية التموين حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، والمقدم ضياء فهمى وكيل المباحث، عن ضبط "محمد.ع. م" المدير المسؤل عن مخبز بلدى ملك " رزق. ا. ا" كائن أرض المساحة بمدينة دمنهور لقيامه بالغش والتلاعب في أوزان الخبز البلدى المنتج بالمخبز عن طريق وضع قطع معدنية بداخل كفة الميزان الخاصة بوزن الخبز لخداع وتضليل الجهات الرقابية وجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعه، وإنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن بمقدار 20 جرام، وضُبط بحوزته الميزان الخاص بالمخبز والقطع المعدنية عبارة عن كميه 30 جرام مسامير وصواميل حديدية.

كما تم ضبط " صبحى. م. ع" صاحب مخبز بلدى كائن قرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وإنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن بمقدار 18 جرام وضُبط بحوزته كمية 200 كيلو دقيق بلدى مدعم.

وضبط" محمد.ع. م" المدير المسؤل عن مخبز بلدى ملك والده كائن قريه الطود التابعة لمركز كوم حمادة لقيامه بالاستيلاء والتصرف في كمية 100 كيلو دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز وبيعه بالسوق السوداء وقيامه بتجميع 23 بطاقة تموينية ذكيه بغرض التلاعب في الحصة المقررة لأصحابها من الخبز البلدى المدعم وإنتاج خبز ناقص الوزن 18 جرام.

وضبط " أيمن. م. ع" المدير المسؤل عن مخبز بلدى ملك "محمد.م. ع" كائن بندر دمنهور لقيامه بالاستيلاء والتصرف في كمية 975 كيلو دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعه وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن بمقدار 18 جرام وعدم انتظام سجل المخبز.

وضبط " أسامه. ع. س" صاحب مخبز بلدى كائن خلف المحافظة بندر دمنهور لقيامه بالاستيلاء والتصرف في كمية 190 كيلو دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعه.

وضبط " مهدى. ش. م" المدير المسؤل عن مخبز بلدى ملك " ممدوح. م. ع" كائن بشارع الراهبات بندر دمنهور لقيامه بالاستيلاء والتصرف في كمية 150 كيلو دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعه.

وضبط " هانى. م. ا" المدير المسؤل عن مخبز بلدى ملك " ألفت. م. ا" كائن قريه الطود التابعة لمركز كوم حماده لقيامه بالاستيلاء والتصرف في كمية 29.050 طن دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعه

وضبط" هانم. ا. ي" صاحبه مخبز بلدى كائن بندر الدلنجات لقيامها بالاستيلاء والتصرف في كمية 17.580 طن دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز من دقيق بلدى مدعم وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعه وعدم انتظام سجل المخبز.

وضبط " أمال. ا. خ" صاحبه مخبز بلدى مدعم كائن ببندر الدلنجات لقيامه بالاستيلاء والتصرف في كمية 5.950 طن دقيق بلدى مدعم وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعه وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن بمقدار 25 جرام.

وضبط " أحمد.ح. م" المدير المسؤل عن مخبز بلدى ملك" حمديه. ح. ه" كائن بندر الدلنجات لقيامه بالاستيلاء والتصرف في كمية 200 كيلو دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعه.

وضبط " صبحى. ر. ع" صاحب مخبز بلدى كائن قرية رمسيس التابعة مركز إيتاى البارود لقيامه بإنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن بمقدار 18 جرام للرغيف.

وضبط " سامى. م. ا" صاحب مخبز بلدى كائن قريه معنيا التابعة لمركز إيتاى البارود لقيامه بإنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن بمقدار 20 جرام للرغيف وضبط " على. ع. د" صاحب مخبز بلدى كائن شارع طور سيناء بمدينة دمنهور لقيامه بإنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن بمقدار 22 جرام للرغيف.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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