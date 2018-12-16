إصابة ربة منزل في البحيرة بالتسمم بسبب جرعة زائدة من الدواء

أصيبت ربة منزل بقرية بركة غطاس، التابعة لمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، بتسمم نتيجة تناول جرعة زائدة من أقراص الديدان.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير امن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفر الدوار العام بوصول أميرة. ع. ع 26 سنة ربة منزل ومقيمه قرية بركة غطاس بدائرة المركز، مصابه بإدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم حجزها تحت الملاحظة.



وبسؤالها، قررت بتناولها جرعة زائدة من أقراص للديدان مما أدى لإصابتها، ولم تتهم أحد، بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

