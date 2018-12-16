ضبط هاربين من أحكام في حملة أمنية مكبرة بمطار القاهرة

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، من ضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة أثناء ترددهم على دائرة المطار، وذلك فى إطار حملة أمنية مكبرة على جميع مداخل ومخارج المطار.



وكان اللواء احمد الانوار مدير أمن مطار القاهرة، كلف قيادات القطاعات والإدارات التابعة لشرطة المطار بشن عددا من الحملات الأمنية على مداخل ومخارج المطار، حيث تم تشكيل فريق من مختلف تلك القطاعات والإدارات، وتم القبض على 27 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.



تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام الشرطية التابعين لها.