3000 فرصة عمل بملتقى توظيف الفيوم برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه

تنظم مديرية القوى العاملة بالفيوم، غدا الاثنين، ملتقى للتوظيف بمركز اطسا، قريه منيه الحيط، ويوفر 3000 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 30 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 2000 إلى 6000 جنيه.



وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.



وأكد الوزير أن الشباب بدأ في تغيير ثقافة العمل والاتجاه إلي القطاع الخاص، مشدد علي أن الجهاز الإداري للدولة متخم بالموظفين، والقطاع الخاص الآن يعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين طبى واجتماعى.



يفتتح الملتقى وليد عبد الرحمن مدير عام المديرية القوى بحضور عددا من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.



وأوضح دكتور عمرو أحمد فاروق مدير مكتب التشغيل بالمديرية، أن المهن المطلوبة في الملتقي مشغلين إنتاج، ومراقبين جوده، ومشرفين، وشيف طباخ جميع التخصصات، ومساعد شيف، وأفراد أمن، ومشرفين أمن، وطيار دليفرى، ووايتر مضيف خدمه، ومساعد ويتر، ومدير كافيه، وبارستا، وكاشير.



كما تشمل المهن المطلوبة، خدمه عملاء، ومسئولين مبيعات، وفنى كهرباء، وفنى ماكينات، وسائقين درجة أولى وثانية، ومهندسين زراعيين، وأطباء بيطريين، ومحاسب تكاليف، وفنى حريق، وخدمات نظافة، وعمال تجهيز وتحضير استيوارد، وعامل ماهر CNC، وعامل ماهر، خراط معادن، وفنى ماكينة حفر.