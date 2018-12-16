بالصور.. حريق داخل شقة سكنية فى الأقصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالأقصر، من السيطرة على حريق محدود اندلع بمنزل بمنطقة الزناقطة بجوار مبنى الإرشاد الزراعى بحى المطار؛ بسبب حدوث ماس كهربائى، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



وقال أحمد زين العابدين، رئيس حى المطار، إنه تم إخطار غرفة عمليات المدينة لإخطار الجهات المعنية، وبتعليمات من العميد أيمن الشريف، تم التنسيق بين حى المطار والمتابعة الميدانية والشئون الاجتماعية وبعض الجمعيات الخيرية لمساعدة أسرة الحريق.



وأضاف رئيس حى المطار، أنه بانتقال رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية، وتبين عدم وجود مصابين، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة، ورجحت المعاينة الأولية التي أجراها فريق من المباحث والمعمل الجنائي، نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى.



تحرر محضرًا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.